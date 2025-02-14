اليوم السابع
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الجمعة، 14 فبراير 2025 10:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أهالي قرية سنباط وكفر العرب في الغربية تجهز قافلة مساعدات للأشقاء في غزة

الجمعة، 14 فبراير 2025 10:26 م
أهالي قرية سنباط وكفر العرب في الغربية تجهز قافلة مساعدات للأشقاء في غزة أهالي قرية سنباط وكفر العرب تجهز قافلة مساعدات
الغربية محمد طارق

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تبرع أهالي قرية سنباط وكفر العرب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، بقوافل إغاثية لدعم الأشقاء في غزة، بقيمة تقارب 5 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية من أهالي المجلس القروي.

وشملت القوافل مساعدات متنوعة من مواد غذائية وأدوية ومستحضرات طبية، وكذلك مستلزمات معيشية أساسية، وذلك في إطار الجهود الشعبية لمساندة الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة جاءت استجابة لنداء الواجب الإنساني، مؤكدين أن أهالي سنباط لطالما كانوا في طليعة الداعمين للقضايا الإنسانية، ومشددين على استمرارهم في تقديم المساعدات بقدر استطاعتهم.

المساعدات
المساعدات

 

تجهيز القافلة
تجهيز القافلة

 

تجهيز المساعدات
تجهيز المساعدات

 

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات


 







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