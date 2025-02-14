أهالي قرية سنباط وكفر العرب في الغربية تجهز قافلة مساعدات للأشقاء في غزة

الغربية محمد طارق

تبرع أهالي قرية سنباط وكفر العرب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، بقوافل إغاثية لدعم الأشقاء في غزة، بقيمة تقارب 5 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية من أهالي المجلس القروي.

وشملت القوافل مساعدات متنوعة من مواد غذائية وأدوية ومستحضرات طبية، وكذلك مستلزمات معيشية أساسية، وذلك في إطار الجهود الشعبية لمساندة الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة جاءت استجابة لنداء الواجب الإنساني، مؤكدين أن أهالي سنباط لطالما كانوا في طليعة الداعمين للقضايا الإنسانية، ومشددين على استمرارهم في تقديم المساعدات بقدر استطاعتهم.



المساعدات



تجهيز القافلة



تجهيز المساعدات



جانب من المساعدات



