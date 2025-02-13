وكيل تعليم سوهاج يشهد التصفيات النهائية لمسابقة أوائل مدارس الثانوية العامة

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة والمستمرة بمختلف الأنشطة المدرسية لخلق روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب، بما يساهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب ليصبحوا قادرين على تطوير وبناء الوطن.

جاء ذلك خلال حضوره فاعليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب مدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة بين مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بسوهاج ومدرسة نيدة الثانوية المشتركة بأخميم، بقاعه المؤتمرات بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بنين، بحضور فاضل النحاس مدير عام التعليم العام وأسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوى العام، وإيهاب عبد العزيز موجه عام التربية الاجتماعية، ونيفين فاروق مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالمديرية.

وأسفرت التصفيات عن فوز طلاب مدرسة نيدة الثانوية المشتركة بأخميم بالمسابقة التى تنافس خلالها أكثر من ( 600 ) طالب وطالبة على مستوى المحافظة خلال مراحل تصفيات المسابقة.