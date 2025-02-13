وكيل أوقاف دمياط يشهد احتفالات ليلة النصف من شعبان في ساحة مسجد البحر

دمياط - هيثم مراد

شهد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط، احتفالات ليلة النصف من شعبان، والتي أقيمت في ساحة مسجد البحر وسط المحافظة، بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهدت احتفالات ليلة النصف من شعبان بمحافظة دمياط، توافد أهالي المحافظة، إضافة إلي إلقاء الأناشيد الدينية والابتهالات، فضلا عن قيام عددا من أهالي المحافظة توزيع قطعا من الحلوي على المتواجدين.

ومن جانبه أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن تلك المناسبات بمثابة فرص سماوية أمام الجميع، مؤكدا أن الأوقاف تحرص على التواصل الدائم مع المواطنين بما يضمن غرس القيم الدينية والأخلاقية، مشيرا إلي أن هناك خطة شاملة يتبناها الأوقاف من أجل مواجهة الأفكار الغريبة التي يبثها أعضاء الوطن في عقول الشباب.

وأوضح وكيل اوقاف دمياط، أن فضائل تلك الأيام المباركة فرصة أمامنا لتقديم خير الأعمال، لافتا إلي أن ليلة النصف من شعبان لها مكانة كبري وفائدة عظيمة ففيها ترفع الأعمال الي الله، لافتا إلي أهمية التعامل مع تلك المنح الربانية بالطريقة المثلي.



احتفالات ليلة النصف من شعبان بدمياط



احتفالات أوقاف دمياط بليلة النصف من شعبان



وكيل أوقاف دمياط يشهد احتفالات ليلة النصف من شعبان