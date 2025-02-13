وزير الزراعة يستقبل نائب رئيس شركة هاينز العالمية ويؤكد دعم الدولة للاستثمار

كتبت أسماء نصار

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفدا رفيع المستوى من شركة كرافت هاينز العالمية برئاسة باتريك شريدان نائب رئيس الشركة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لبحث سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر .

استمع "فاروق" من مسئولي الشركة رؤيتهم لتحويل مصر لـ مركز صناعي وتصديرى عملاق لتغطية مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا حيث قامت الشركة خلال العاميين الماضين باستثمار 50 مليون دولار في توسعات مصنعها الكائن بالمنطقة الصناعية في 6 اكتوبر لمضاعفة السعة الإنتاجية وزيادة التصدير بنسبة 60٪؜ وتم افتتاح المصنع في سبتمبر 2024.



وأكد مسئولي شركة كرافت هاينز العالمية ثقتهم في امكانية تحويل مصر لمركز لـ زراعة الطماطم ايضاً.. وذلك من خلال التوسع في العقود الحالية مع التركيز علي الاستدامة والمسئولية المجتمعية والتعاقد على محصول الطماطم بغرض التصدير لدول الاتحاد الأوربي وذلك لزيادة خطوط الإنتاج في مصر .



وأعرب مسئولوا الشركة عن استعدادهم لدعم المزارعين بالبذور المنتقاة والتي تتحمل التغيرات المناخية .



علاء فاروق وزير الزراعة

من ناحيته أكد وزير الزراعة على دعم المستثمرين وأن الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعاون مع القطاع الخاص ومؤكدا على التوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام بالمجالات التى تحقق القيمة المضافة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في التصنيع الزراعي وبالتالي دعم الناتج القومي فضلاً عن تقليل الفاقد والهدر في المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها.

ووجه "فاروق" قيادات الوزارة بالتعاون مع شركة هاينز وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لها .

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التعاقد مع المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية والتوسع في استخدام الاصناف التي تتوافق مع متطلبات التصنيع.

جدير بالذكر أن شركة كرافت هاينز العالمية تعمل في مصر منذ عام 1991 بحجم استثمارات أكثر 7 مليار جنية مصرى.