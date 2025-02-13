وزير الدفاع اللبنانى: بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها أولوية قصوى

إيمان حنا

قال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، إن بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هو أولوية قصوى، وفقا للتلفزيون اللبناني.

وأضاف منسى - خلال مراسم التسليم والتسلم بوزارة الدفاع اليوم الخميس، إن "هناك العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة وأولها هو بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وكذلك حماية الحدود، وتثبيت الأمن، فضلا عن دعم الجيش قتاليا وتحسين الواقع المعيشي للضباط والأفراد والذي يمثل ضرورة أساسية للدولة اللبنانية.

ومن جهته، قال وزير دفاع لبنان السابق موريس سليم، إن "الجيش اللبناني حافظ على جاهزيته لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد ورصد الإرهاب، وذلك في ظل التحديات الجسام التي يواجهها وأولها وجوب انسحاب العدو الإسرائيلي من الجنوب ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري وتطبيق القرار الأممي 1701 بما في ذلك بنود وقف إطلاق النار من أجل الاستقرار الدائم في الجنوب".