اليوم السابع
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وزير الدفاع الأمريكي: اتصال ترامب ببوتين ليس تنازلا

الخميس، 13 فبراير 2025 06:37 م
وزير الدفاع الأمريكي: اتصال ترامب ببوتين ليس تنازلا وزير الدفاع الأمريكي
ماجد تمراز

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أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا، نقلته عن بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي، قوله إن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ليس تنازلا.

وقال خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ليس عمليا، مشددا على أنه لا يمكن العودة إلى حدود أوكرانيا ما قبل عام 2014.

ووجه وزير الدفاع الأمريكي رسالة إلى قادة أوروبا، طالبهم فيها بالقيام بالمسؤولية الرئيسية في الدفاع عن قارتهم، وإنهم بحاجة إلى زيادة مساهمات أوروبا بحلف الناتو إلى نسبة 5% من الناتج المحلي.

وقال: إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة ببناء حلف الناتو ليكون أكثر قوة.







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