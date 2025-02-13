وزير التعليم العالى يستقبل خبراء برنامج "إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات"

محمد صبحى

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خبراء برنامج "نحو إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات"، الذي افتتحته الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويمتد على مدار يومين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف إلى وضع الأساس للأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببدء الخطوات التأسيسية لإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الدولة المصرية بتعزيز البحث العلمي الرائد في مجالات العلوم المتقدمة، لافتًا إلى أن معظم حجم البحث العلمي في مصر تنتجه المؤسسات الجامعية، مستعرضًا جهود الوزارة لتأهيل قاعدة من الباحثين والعلماء في البرامج العلمية الحديثة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها الأبحاث الرائدة في الرياضيات البحتة والتطبيقية، وتعزيز التعليم عبر برامج متقدمة تدمج الرياضيات مع مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكذلك العمل على اكتشاف ورعاية المواهب المتميزة.

وأوضح الوزير أن خطة عمل الوزارة في قطاع البحث العلمي تستند إلى هدف رئيسي، وهو ربط البحث العلمي بالصناعة، ومن ذلك توظيف الرياضيات في تطوير تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز التعاون مع الصناعة وقطاعات الدفاع لربط البحث الرياضي بالأولويات الوطنية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى لقائه مع الرئيس السيسى، ناقلاً توجيهاته بضرورة العمل على أن تكون الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات على مستوى يضاهي أعرق الأكاديميات العالمية في هذا المجال، لتؤدي دورها في احتضان النوابغ في هذا المجال، وربط الرياضيات بالتكنولوجيات المتطورة، بما يسهم في تطوير صناعة البرمجيات والأمن السيبراني في مصر. كما أكد أهمية اختيار أفضل العناصر المتميزة من الباحثين في هذا المجال، وتوفير بيئة عمل مشجعة، عبر التأهيل الجيد للأكاديمية على مستوى البنية التحتية والتجهيزات العلمية اللازمة.

ولفت الوزير إلى أن المؤسسات التعليمية المصرية تمتلك قاعدة من العلماء المتميزين في مجال علوم الرياضيات، مما سيمكنها من التعاون مع الخبراء الدوليين، وهو ما سينعكس في جعل الأكاديمية واحدة من أكبر وأفضل الأكاديميات، ليس في مصر فقط، ولكن في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وأوضحت الدكتورة جينا الفقي أن الأهداف من البرنامج تشمل: تقييم أفضل الممارسات في إنشاء وتطوير مؤسسات علوم الرياضيات، ووضع خارطة طريق إستراتيجية للهيكل والبرامج الأكاديمية وأولويات البحث في الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، وتعزيز التعاون الوطني والدولي في هذا المجال، وتحديد المجالات الموضوعية الرئيسية التي يمكن للرياضيات أن تدفع من خلالها الابتكار والتأثير المجتمعي، ولفتت إلى الاستفادة من جامعة الطفل ودورها في اكتشاف الموهوبين من الأطفال في العلوم والرياضيات ودعمهم، وكذلك باقي البرامج التي تعمل على دعم الكفاءات الشابة، واستثمار قدراتهم وتميزهم العلمي.

كما ناقش الحضور أفضل الممارسات، وسبل تحديد الأولويات الإستراتيجية، وصياغة خارطة طريق لإنشاء الأكاديمية بنجاح، كما تم بحث سبل الاستفادة من إمكانيات وموارد بنك المعرفة المصري في تعظيم نجاح الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات.

ضم البرنامج عددًا من الخبراء الوطنيين والدوليين البارزين، وصناع السياسات، وأصحاب المصلحة الرئيسيين، ومن بينهم الدكتور فويتشين نيكولاي، نائب مدير مختبر ميشيريكوف لتقنيات المعلومات بالمعهد المتحد للأبحاث النووية في روسيا، والدكتور بيتر بويفالينكوف، مدير معهد الرياضيات والمعلوماتية بالأكاديمية البلغارية للعلوم، والدكتور أندري دينكين من جامعة دوبنا الحكومية في روسيا، والدكتور ماهوتون هونكونو، رئيس الكرسي الدولي للفيزياء الرياضية وتطبيقاتها، ورئيس شبكة أكاديميات العلوم الإفريقية بجامعة أبومي كالافي في بنين.

كما شارك في البرنامج من الجانب المصري الدكتور تامر حمودة، المشرف على قطاع تسويق وتنمية الابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة منى النعا، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي، والمهندس ماجد الصادق رئيس الشبكة القومية للمعلومات بالأكاديمية وأمين عام بنك المعرفة المصري، والدكتورة رنا الرفاعي، المدير التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل، والدكتور أحمد جمعة رضوان، أستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور محمد السيد، أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة الزقازيق ومدير برنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، والدكتور شادي عبدالعليم، أستاذ مساعد بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.