وزيرة التضامن: نستهدف التمكين الاقتصادى للأسر المصرية

كتب مدحت وهبة و بتول عصام تصوير حسين طلال

قالت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض ديارنا يشمل على 400 عارض وعارضة، كما أن الهدف هو التمكين الاقتصادي للأسر المصرية، لافتة إلى أن اختيار هذا التوقيت تحديدا قبل شهر رمضان، حتى يتمكن المواطنون من شراء المنتجات المصرية، كالفوانيس، ويتم تمكينهم اقتصاديًا.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى، خلال افتتاح معرض ديارنا بالقاهرة، بالصناعات والمنتجات المصرية اليدوية كالنحاسات، مؤكدة على أهمية استمرار المعارض في كل محافظات مصر، للتمكين الاقتصادى للسيدات وتصدير منتجاتهم بالخارج.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم قطاع الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتسويق المنتج التراثي المصري، الذي يتميز بحرفية ودقة الصانع والترويج للصناعة التراثية المتميزة قوة مصر الناعمة بما يعزز الطلب على المنتج المحلى تدعيما للاقتصاد الوطني، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.