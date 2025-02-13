وزارة الزراعة: مشروع البتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب

كتبت أسماء نصار

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع البتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

وأضاف الصياد، أنه يتم عمل معاينات لحظائر المستفيدين من مشروع البتلو من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول "الزراعى المصرى أو الأهلي المصري"، للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيدين من مشروع البتلو للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على حظائر المستفيدين من مشروع البتلو من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الزراعة والطب البيطرى.

ويذكر أنه يمكن الاستفادة من مشروع البتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.