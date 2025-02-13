اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تحتفل اليوم بليلة النصف من شعبان بمسجد مصر

الخميس، 13 فبراير 2025 06:30 ص
وزارة الأوقاف تحتفل اليوم بليلة النصف من شعبان بمسجد مصر مسجد مصر
كتب لؤى على

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أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمى الذى تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة، وذلك بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب صلاة المغرب، اليوم الخميس 13 من فبراير 2025م الموافق 14 من شعبان 1446ه.

ودعت وزارة الأوقاف الإعلاميين والصحفيين الراغبين فى تغطية احتفال الوزارة بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، للحضور يوم الخميس 13 من فبراير 2025 م قبل المغرب بنصف ساعة على الأقل بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.







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