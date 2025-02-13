هل يشارك الرئيس اللبنانى فى تأبين حسن نصر الله؟

إيمان حنا

سلم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ببرلمان لبنان دعوة للرئيس اللبناني العماد جوزيف عون للمشاركة في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، والمقرر إقامته في الثالث والعشرين من فبراير الجاري.وفق بيان صادر عن رئاسة لبنان.

ولم تصدر تأكيدات عن الرئيس عون - حتى اللحظة - حول مشاركته في مراسم تشييع حسن نصرالله.

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أعلن فى وقت سابق، تفاصيل تشييع نصرالله فيما كشفت نجلته أسباب تأخر مراسم التشييع.

وأوضح أن "نصر الله "سيدفن جنوب بيروت، على أن تشمل المراسم أيضا تشييع هاشم صفى الدين، رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الذي اغتيل أيضا فى هجوم جوى إسرائيلى أكتوبر الماضى.

أسرار جديدة كشفها قاسم من بينها، أن هاشم صفى الدين كان مخططا أن يتولى هو أمانة الحزب خلفا لنصر الله ولكن مقتله سبق الإعلان الرسمى عن اسمه؛ لذلك سيتم تشييعه كأمين عام راحل للحزب، وسيتم دفنه فى مسقط رأسه بجنوب لبنان.

ومن جانبها، قالت زينب نصرالله ابنة حسن نصر الله إن سبب تأخر التشييع هو الحرص على سلامة المشاركين فى التشييع، حيث يكون موعد التشييع عقب الانسحاب الإسرائيلى والأجواء أكثر أمانًا.