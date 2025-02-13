هجوم إلكترونى يعطل أنظمة الدفع ببطاقات الائتمان فى إسرائيل

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تعرضت أنظمة الدفع الائتمانية في إسرائيل لهجوم إلكترونى مجددًا استمر لساعات، ما أدى إلى تعطل مدفوعات بطاقات الائتمان وحال ذلك دون إجراء تسوية للمدفوعات.



وذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية مساء اليوم، أن الهجوم استهدف شركة "شبا" لخدمات البنوك الآلية المحدودة - التي توفر الاتصالات في إسرائيل بين مختلف شركات تسوية المدفوعات لمعاملات بطاقات الائتمان - وهو الأمر الذي اعترفت به الشركة لاحقا.



وقالت الشركة إنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجوم وتداعياته، وأنه سيكون هناك تحديثات حول أي تطورات.



ويعد الهجوم هو الثاني من نوعه، حيث جرى هجوم سابق خلال شهر أكتوبر الماضي، عندما أبلغت نفس الشركة أيضًا عن مواجهة صعوبات في تسوية معاملات بطاقات الائتمان ومشاكل في الاتصالات مع نظام الدفع.



وتعتمد هجمات منع الخدمة الموزعة المعروف اختصارًا بـ (DDoS) على إغراق الأنظمة بعدد هائل من الطلبات في وقت واحد، ما يؤدي إلى تعطلها.



كما أنه تم اكتشاف - في وقت سابق العام الماضي - خلل آخر استهدف شركة مقاصة، وبما أن الهجوم كان على شركة واحدة، فإن الضرر كان أقل حدة.



وتواجه إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبرعام 2023 العديد من الهجمات السيبرانية من قبل مجموعات الهاكرز (القراصنة) الذين يدعمون القضية الفلسطينية من مختلف الجنسيات والبلاد.