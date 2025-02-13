اليوم السابع
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الخميس، 13 فبراير 2025 11:00 م
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نتائج مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بين 44 كلية ومعهد للإعلام بمهرجان الشروق

الخميس، 13 فبراير 2025 09:59 م
نتائج مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بين 44 كلية ومعهد للإعلام بمهرجان الشروق مسابقة الأفلام الروائية القصيرة
محمد صبحى

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فاز طلاب اعلام  CIC بالمركز الأول في فئة   الاعمال الروائية القصيرة  بفيلم "هيكا"من إنتاج وتصوير واخراج الطلاب: ندي شريف' فاطمة خالد، ندي وليد،علي عصام،واسامة حاتم وذلك ضمن مشاريع التخرج لقسم الاعلام المرئي والمسموع اشراف المخرج القدير سامح الشوادي والدكتورة ياسمين Yasmeen Aly رئيس القسم والدكتور عمرو شهدي Amr Shohdy منسق عام المشاريع

- كما فاز قسم الصحافة والنشر الاكتروني بالمركز الاول في التقارير المصورة  بنشرة اخبار منتجة بالذكاء الاصطناعي  اعداد الدكتورة نهلة نشأت وطلاب القسم اشراف الدكتورة نرمين الازرق رئيس القسم  برعاية الدكتورة ماجي الحلواني والدكتورة آمال الغزاوي عميدة اعلام cic.

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة
مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

 

نتائج مسابقة الأفلام الروائية القصيرة
نتائج مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

 







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