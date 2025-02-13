نائب محافظ الإسماعيلية يبحث مشكلات أرض الجمعيات وسُبل حلها

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة مشكلات أرض الجمعيات بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المستشار هشام هاشم المستشار القانوني للمحافظة، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، المهندس ماجد بسيوني مدير عام إدارة التخطيط العمراني، حسن مبارك مدير إدارة الحسابات الخاصة، محمد عوض مدير الشئون القانونية بالمحافظة، المهندس عبد المحسن عياد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، محمد إسماعيل رئيس الجمعية المشتركة للبناء والإسكان، مدير إدارة كهرباء الشيخ زايد، وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والجهات المعنية بالاجتماع.



وخلال الاجتماع أكد عصام على حرص الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية على سرعة حل مشكلات المواطنين بأرض الجمعيات، والتي استمرت على مدار سنوات طويلة، على أن تكون حلول جذرية، وبالطرق التي يكفلها القانون حتى لا تتسبب في مشكلات للاجيال القادمة.

وأشار عصام إلى أنه جاري جمع حصيلة بيع الأراضي المتبقية والمخللات للشوارع عقب تنفيذ مشروع إعادة تقسيم أرض الجمعيات؛ من أجل الاستفادة من حصيلة البيع للصرف على أعمال حل المشاكل المزمنة للصرف الصحي بالمنطقة، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى الحصول على الخدمات اللازمة بشكل يضمن لهم حياة كريمة.



كما تم الاتفاق على حل مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، بشكل فوري وعاجل عن طريق طرح الأعمال وإعداد التصميمات والرسومات الهندسية لشبكة الانحدار، بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة؛ وذلك من أجل إنهاء مشكلة الصرف الصحي خلال هذا العام.

وأكد عصام أنه جاري رصف الطرق بأرض الجمعيات وذلك عقب انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، موضحًا أن الشركة المصرية للاتصالات بصدد تنفيذ مشروع لتطوير شبكة الاتصالات وتحديث خطوط الفايبر بأرض الجمعيات؛ من أجل تحسين خدمة الاتصالات بالمنطقة.

