مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بليلة النصف من شعبان

كتب لؤى على

تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري الكريم، والأمة العربية والإسلامية؛ بمناسبة ليلة النصف من شعبان، تلك الليلة العظيمة التي اختصها الله بفيضٍ من رحمته، وتجلَّت فيها معاني المغفرة واللطف الإلهي، فكانت ميدانًا للتوبة، وموسمًا لتجديد العهد مع الله، وفرصةً يتنزل فيها الخير على القلوب المقبلة، وتُكتب فيها الآجال والأرزاق بقدر الله وحكمته.

وفي رحاب هذه الليلة المباركة، نستذكر أن مواسم الطاعات إنما تُهدى للقلوب اليقظة، فطوبى لمن اغتنمها، وسعى فيها إلى رضا مولاه، واستعد بها لاستقبال شهر رمضان بروحٍ نقية ونفسٍ مطمئنة، نسأل الله أن يجعلها ليلة خيرٍ وبركةٍ على مصر وأهلها، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبارك في أعمارنا وأعمالنا ويوفقنا لما يحب ويرضى.