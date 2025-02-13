اليوم السابع
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مصرع لص صعقا بالكهرباء داخل مستشفى أسوان التخصصى

الخميس، 13 فبراير 2025 03:03 م
مصرع لص صعقا بالكهرباء داخل مستشفى أسوان التخصصى مستشفى أسوان التخصصى
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى مسجل خطر سرقات مصرعه، صعقا بالكهرباء، بغرفة محولات كهرباء، مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة، أثناء محاولته سرقة بعض المهمات الكهربائية.

وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان أسوان، يفيد مصرع، مسجل خطر سرقات، عثر عليه جثة هامدة، متأثراً بإصابته صعقًا بالكهرباء.
 
وبانتقال ضباط المباحث، تبين أن اللص دخل غرفة محول كهرباء المستشفى، لسرقة عدد من مهمات التشغيل الكهربائى وأنه تعرض للصعق الكهربائى بعد ملامسته التيار الكهربائى، ليلقى مصرعه فى الحال، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى أسوان التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.







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