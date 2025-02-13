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مستر بيست: إذا سمحتم لنا بتصوير الموسم الثانى عند الأهرامات سيكون أمرا مذهلا

الخميس، 13 فبراير 2025 09:55 م
مستر بيست: إذا سمحتم لنا بتصوير الموسم الثانى عند الأهرامات سيكون أمرا مذهلا اليوتيوبر العالمي مستر بيست
ماجد تمراز

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تحدث اليوتيوبر العالمي مستر بيست mr.beast عن الجوائر التي يمنحها لمُتابعيه من خلال البرنامج الذي يقدمه عبر موقع "يوتيوب"، وقال: "أمازون أعطتنا مالا وقمنا بوضع مبلغ آخر معه لتمويل البرنامج".

وأضاف مستر بيست خلال لقائه الإعلامية لما جبريل، على قناة "on": "إذا سمحتم لنا بتصوير الموسم الثاني عند الأهرامات، سيكون الأمر مذهلا حقا".

وتابع مستر بيست: "إذا قمنا بتصوير مشروع آخر، سيكون الأمر شبيها بما نفعله الآن، نحن نستكشف كل شيء، وعلى الصعيد الشخصي، هذه هي أول مرة لي هنا".

وقال: "أعتقد أن معظم الناس حول العالم يعلمون كيف تبدو الأهرامات من الخارج، لكنهم لم يروا الأهرامات الثلاثة من الداخل، وأنا أردت أن أريهم شكلها من الداخل".







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