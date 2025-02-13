مركز الأرصاد بالسعودية: أمطار على مكة والمدينة اليوم.. والدفاع المدنى يحذر

إيمان حنا

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تنبيهات لمناطق عدة في السعودية؛ إذ من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، مع تدنى في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد في بعض المناطق. وفق "سبق".

وفى هذا السياق ، تشهد مكة المكرمة، والطائف وبحرة، والجموم، والكامل سقوط أمطار اليوم الخميس، و تزداد الأمطار مساء اليوم وصباح غد الجمعة.

كما تشهد أجزاء من المدينة المنورة سقوط أمطار ، حيث تهب رياح شديدة على الرايس وينبع ما يؤدى إلى تدن فى مدى الرؤية وارتفاع بالأمواج. كما تتعرض الحناكية، المهد ووادي الفرع لأمطار مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية.

ومن جهة ثانية حذرت المديرية العامة للدفاع المدني فى السعودية من خطورة الاقتراب من المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية خلال هطول الأمطار، مشددةً على أهمية اتباع التعليمات والإرشادات الوقائية للحفاظ على السلامة.

ودعت المديرية، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب المخاطر التي قد تنجم عن السيول، مؤكدةً استمرارها في متابعة الحالة الجوية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.



