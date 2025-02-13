مدير لجنة مصر للأفلام: وفرنا كل الخدمات لظهور فيديو "مستر بيست" بالشكل اللائق

إبراهيم حسان

قال أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام، إن اللجنة تتبع مدينة الإنتاج الإعلامي، وتحصل على قرار من رئاسة مجلس الوزراء، لتكون منوطة باستخراج التصاريح والموافقات الخاصة بأي تصوير أجنبي يتم في جمهورية مصر العربية.

أضاف بدوي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc، أن "مستر بيست" تقدم إلى اللجنة للحصول على تصريح وموافقة للتصوير بالأهرامات في منتصف شهر نوفمبر الماضي، مردفا: "في آخر 4 سنوات نجحنا في تصوير 70 عمل أجنبي في مصر، منها أقوى مما تم تصويره من قبل مستر بيست".

وتابع مدير عام لجنة مصر للأفلام: "أول ما تقدم مستر بيست بطلب كنا نعرفه وعلى علم بمتابعيه بالملايين، خاصة وأنه رقم 3 على اليوتيوب بعد رونالدو وميسي، ويشاهد فيديوهاته أكثر من 250 مليون شخص، وكنا نركز في هذا المشروع على التأثير الذي سينتج عنه بالنسبة للسياحة المصرية".

وأردف: "الأماكن التي صورها مستر بيست دخلها الآخرين لكن هناك أماكن دخلها أشخاص قليلون لاسيما بمقبرة إيمري وأسفل أبو الهول وبعض الأماكن داخل الهرم".

وأشار، إلى توفير كل الخدمات من اجل ظهور فيديو "مستر بيست" بالشكل اللائق عن منطقة الأهرامات، وتابع: "في 2024 صورنا أكثر 24 فيلم أجنبي في مصر، وذلك لأن مصر من أغنى دول العالم في مواقع التصوير" .

وأكمل: "حريصون على تقديم تسهيلات لراغبي التصوير في المواقع الأثرية من أجل الترويج لها، ولم نعترض على أي عمل حتى الآن لأننا لم نرى أي توجه من الخارج مسيئة لمصر، ونحن نطالع سيناريوهات الأفلام والفيديوهات المطلوب تصويرها".