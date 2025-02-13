محافظ جنوب سيناء يبحث طلب مستثمرين إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بـ"الطور"

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد لواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ مع تحالف شركات طاقة عالمية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة، لبحث مقترح مشروع إنشاء "محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة "بمدينة الطور.

ويستهدف تحقيق 10 آلاف فرصة عمل، وذلك وفي إطار خطة التنمية الشاملة للمحافظة التى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن خطة مصر لتحقيق تحول طاقة مستدامة في إطار رؤية مصر 2030 ويأتي هذا المشروع اتساقاً مع متطلبات التنمية المستدامة، وذلك بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3445 لسنة 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

رحب المحافظ بفكرة إقامة المشروع على أرض المحافظة نظرًا لما تتمتع به جنوب سيناء من مقومات طبيعية وطبوغرافية تدعم نجاح المشروع، والذي سيكون له فوائد كبيرة على أبناء المحافظة. يُعد هذا المشروع من أبرز المشروعات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الكربون.

وخلال الاجتماع، استفسر الدكتور خالد مبارك عن القيمة الاستثمارية للمشروع وفرص العمل التي سيوفرها للمواطنين في المنطقة، وطالب باعداد دراسة مستفيضة حول الموقع والعوائد والعمالة ، حيث أكد المستثمر الرئيسي انه يُقدر عدد فرص العمل الناتجة عن المشروع بحوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعزز دور المحافظة في خلق بيئة اقتصادية قوية تدعم الشباب والمجتمعات المحلية.



وأشار المحافظ إلى أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير مصادر طاقة نظيفة.

وأكد المحافظ أن مشروعات الطاقة المتجددة لها أولوية لما لها من تأثير إيجابي كبير على التنمية المستدامة في جنوب سيناء، إذ سيساهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة، ويُعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مصر واستراتيجية 2030