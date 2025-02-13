محافظ بنى سويف يطمئن على انتظام سير الدارسة بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية مع بداية الفصل الثاني للعام 2024/2025، والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل والنوعيات، ضمن برنامج ميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية التي تتماس مع احتياجات ومطالب واهتمامات المواطنين.

واطمأن المحافظ على انتظام العملية التعليمية وتواجد أعضاء التدريس والإداريين،متفقدا بعض فصول المدرسةوتابع جانبا من الشرح لبعض المواد العلمية واللغات،مشددًا على أهمية وضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج،بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة.

وتجول المحافظ داخل المدرسة التي تتكون من من 5طوابق" أرضي و4 علوي"،تستوعب 742طالبة ، متفقدا معرض الاقتصاد المنزلى و الأنشطة والمشغولات اليدوية،وتابع جانباً من الندوة التثقيفية عن فضائل ليلة النصف من شعبان وكيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وتنظيم الوقت والمواعيد خلا الشهر الكريم،مؤكدا أهمية تفعيل الأنشطة التربوية في كافة المجالات الرياضيةوالاجتماعية والفنية والثقافية،لتأثيرها الإيجابي على المنظومة التعليمية، لاكتشاف المواهب الطلابية وتطوير وصقل مهاراتهم الشخصية.

رافق المحافظ خلال الزيارة د. أمل الهوارى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، ومحمد رمضان مدير إدارة تعليم بني سويف، وأحمد خيرت مدير المدرسة.