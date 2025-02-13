محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان نائبا عن الرئيس السيسي

كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسين طلال

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاحتفال الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة مغرب اليوم الخميس 13 فبراير 2025، الموافق 14 شعبان 1446 هجريًا بمسجد مصر الكبير بالمركز الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية، محمود الشريف نقيب الأشراف، و يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعدد من السفراء، وكبار علماء الدين، و والأجهزة التنفيذية.

الجدير بالذكر أنه مشتهر بين الناس، دعاء لتلك الليلة وصيغته هي: "اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إلا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ أن كُنْتَ كَتَبْتَنِى عِنْدَكَ فِى أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أو مَحْرُومًا أو مَطْرُودًا أو مُقَتَّرًا عَلَى فِى الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِى وَحِرْمَانِى وَطَرْدِى وَإِقْتَارَ رِزْقِى، وَأَثْبِتْنِى عِنْدَكَ فِى أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِى كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِى بِالتَّجَلِّى الْأَعْظَمِ فِى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِى يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أن تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِى الأُمِّى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".



تلاوة ما تيسر من الفرآن الكريم فى احتفال ليلة النصف من شعبان



حضور احتفال ليلة النصف من شعبان (1)



حضور احتفال ليلة النصف من شعبان (2)



حضور احتفال ليلة النصف من شعبان (3)



حضور احتفال ليلة النصف من شعبان (4)



حضور احتفال ليلة النصف من شعبان (5)



حضور احتفال ليلة النصف من شعبان (6)



حضور احتفال ليلة النصف من شعبان يؤمنون خلف مفتى الديار بالدعاء لمصر وتحرير الأقصى



حفل ليلة النصف من شعبان (1)



حفل ليلة النصف من شعبان (2)



حفل ليلة النصف من شعبان (3)



مفتى الديار فى احتفال ليلة النصف من شعبان



مقدم احتفال ليلة النصف من شعبان