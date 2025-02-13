محافظ الغربية وسط أهالى زفتى.. جولة مفاجئة لمتابعة الخدمات والاستماع للمواطنين

الغربية - محمد طارق

في جولة مفاجئة بمدينة زفتى، تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عددًا من الشوارع والأسواق والمخابز، حيث تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وراقب سير العمل بالمخابز والأسواق لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة. وخلال جولته، التقى المحافظ بالمواطنين وتبادل معهم الحديث بشكل ودي، مستمعًا إلى مطالبهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات بالمحافظة.

حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع الأهالي خلال جولته، حيث استوقف عددًا من المواطنين في الشوارع والأسواق واستمع إلى شكاواهم واقتراحاتهم بشأن تحسين الخدمات المقدمة لهم، وخاصة ما يتعلق برصف الطرق، وتطوير الأسواق، وتحسين مستوى النظافة والخدمات العامة. كما أكد لهم أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تلبية احتياجاتهم، وتعمل على إزالة أي معوقات تعرقل تحسين مستوى المعيشة بالمحافظة.

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة استمرار حملات النظافة اليومية ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين. كما وجه المسؤولين باتخاذ الإجراءات الفورية لحل أي مشكلات تواجه المواطنين، مؤكدًا أن تحقيق رضا المواطن هو الهدف الأساسي لكافة المشروعات والخدمات التي تنفذها المحافظة.

كما تفقد المحافظ شارع فلسطين، أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، تمهيدًا لتطويره ضمن خطة تحسين البنية التحتية بالمحافظة، حيث وجه بسرعة إعداد الدراسات الفنية اللازمة للرصف، وتحسين الإنارة، وتطوير المرافق، وإزالة أي تعديات لضمان تحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في متابعة المشروعات التنموية والخدمية ميدانيًا، والاستماع إلى المواطنين عن قرب، والعمل على تلبية احتياجاتهم وفق خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة بكافة مراكز ومدن الغربية.