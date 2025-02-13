محافظ الغربية: المحلة تتنفس الجمال الأخضر وحملات التشجير تعيد بريقها

الغربية محمد طارق

في خطوة جادة نحو استعادة المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة، يقود اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حملات تشجير موسعة بمدينة المحلة الكبرى، ضمن خطة شاملة تستهدف زيادة المساحات الخضراء وتحويل المدينة إلى نموذج حضاري متكامل.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الرقعة الخضراء، مشيرًا إلى أن أعمال التشجير والتجميل تشمل الشوارع الرئيسية، الميادين، المناطق السكنية، والمدارس، بهدف إضفاء لمسة جمالية وتحسين جودة الهواء والبيئة.

وشدد اللواء الجندي على أهمية الصيانة المستمرة للأشجار المزروعة حديثًا، وتكليف فرق متخصصة برعايتها وريّها بانتظام لضمان استدامتها، مؤكدًا أن التشجير ليس مجرد تحسين للمظهر، بل هو استثمار حقيقي في صحة المواطنين وحماية البيئة.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة إزالة أي مظاهر للعشوائية، وتكثيف الرقابة على المشاتل لضمان استخدام أنواع أشجار تتحمل الظروف المناخية وتحقق الفائدة المرجوة، كما شدد على أهمية رفع كفاءة الحدائق العامة لتكون متنفسًا آمنًا ومناسبًا للأهالي.

وأكيد على أن الغربية مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل في مختلف المدن والمراكز، مؤكدًا أن هذه الحملات ليست مجرد مبادرات مؤقتة، بل رؤية متكاملة لجعل المحلة الكبرى مدينة خضراء بمواصفات عالمية.