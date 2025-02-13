محافظ السويس يكرم عدد من معلمى ومديرى المدارس المتميزين بالمحافظة

السويس - صبرى غانم

عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، الاجتماع الأسبوعي لمناقشة أداء الأحياء والمديريات والإدارات التنفيذية، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام وعبد العال البدري، السكرتير العام المساعد.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ آخر المستجدات في المديريات والإدارات، وعلى رأسها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الإدراك العميق للمسئوليات يجعل المسئول يفكر ويعمل بجدية للحفاظ على أداء واجبه على أكمل وجه.

وفي بداية اللقاء، قدم المحافظ الشكر للدكتور عبد الله رمضان وسلمي الشاعر والمشاركين والقائمين علي تنظيم الندوة التثقيفية والعرض المسرحي الأرض 2025، والذي عرض علي مسرح جامعة السويس، مؤكدا أهمية تكرار هذه الندوات والعروض بصفة مستمرة بمناطق وأماكن أخري ليستفيد منها الطلبة والمواطنين.

كما أكد المحافظ علي دراسة كيفية الاستفادة من طلاب وطالبات المدارس الثانوية الفنية الصناعية وتدريبهم وتأهيلهم في ورش المحافظة حسب تخصص كل طالب.

ومن ناحية أخرى، أشار مستشار المحافظ للشئون الفنية إلي أهمية التأكد من مدي كفاءة السائقين بالأحياء والمديريات بغرض الحفاظ علي الكفاءة الفنية للمعدات والعربات والحفاظ علي المال العام.

وأشارالمحافظ إلي سرعة تنفيذ مبادرة استخدمها صح لترشيد الاستهلاك في مجال الكهرباء والمياه والوقود والورق، لتعميمها علي جميع المدارس والمعاهد الآزهرية بالسويس.

وأكد العميد محمد عصام مدير إدارة المرور بأن هناك دراسة تتم لحل مشاكل وشكاوي المواطنين الخاصة بازدحام السيارات وصعوبة المرور بشارع الجيش للتسهيل علي المواطنين الحركة بميادين الأربعين والترعة والمحاور المرورية بالشارع.

وفي النهاية تم تكريم الدكتورة نانسي عبد الحميد عبد العزيز (متدربة بالاكاديمية الوطنية للتدريب ، برنامج المراه تقود للتنفيذيات ) وعدد من مديري المدارس المتميزين بالسويس.