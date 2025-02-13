محافظ الدقهلية يفتتح معرض "يوم التحدى" لذوى الهمم بنادى الحوار بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم، معرض المنتجات اليدوية "يوم التحدي" لذوي الهمم، بنادي الحوار بالمنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وكان في استقباله النائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد الزحاف أمين صندوق النادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن.

وتفقد محافظ الدقهلية، بعض الأقسام بالنادي مثل قاعة الجيم، وقاعة ألعاب الكاراتيه، وغيرها، كما تفقد المعروضات اليدوية المنتجة بواسطة ذوي الهمم، وأصر محافظ الدقهلية على تفقد جميع المعروضات وتبادل الحديث مع العارضين والعارضات، وأثنى على أعمالهم اليدوية، معربا عن تقديره لجهودهم المتميزة، في تنفيذ هذه المنتجات، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في دعم ذوي الهمم وتوفير احتياجاتهم وتسويق منتجاتهم، إيمانا بدورهم الحيوي الفاعل ضمن أفراد المجتمع.

كما تفقد محافظ الدقهلية الأجهزة التعويضية المقدمة من جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتشمل 50 جهاز تعويضي، تضم كراسي متحركة، وسماعات، وعصا بيضاء، والمقدمة من 11 جمعية ومؤسسة، تشمل مؤسسة الاصلاح الخيرية، بيت العطاء، هيئة الشبان العالمية بالمنصورة، جمعية النهوض والطفولة بطلخا، فجر الاسلام الخيرية، جمعية رسالة اجا، السلام الاجتماعية بمنية النصر، جمعية البر والتقوى، جمعية الملاك ميخائيل، جمعية نور الإيمان، النور والأمل للمكفوفين.

وتابع محافظ الدقهلية فقرة فنية قدمها بعض الأطفال الموهوبين من ذوي الهمم، وجلس المحافظ بينهم لالتقاط صورة تذكارية تكريما لذوي الهمم، مؤكدا أنهم في مقدمة اهتمامات الدولة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق العديد من المبادرات التي تؤكد حرصه عليهم واهتمامه البالغ بهم وتلبية احتياجاتهم.



جانب من الافتتاح (1)



جانب من الافتتاح (2)