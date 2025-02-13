محافظ أسيوط يشهد القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 150 سيارة تاكسى

أسيوط - هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، فعاليات القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 150 سيارة تاكسي للعمل بنطاق المحافظة، وتم تنظيم القرعة بمقر أرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط>

ويأتي هذا في إطار سياسة المحافظة الرامية إلى تحسين كافة الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير وسائل نقل ملائمة لجميع فئات المجتمع لتسهيل حركة النقل والانتقال، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والإتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة ويسرى سند مدير إدارة المواقف ومنار غالي مدير الشئون القانونية ومجدى ميلاد مدير التفتيش والمتابعة وأشرف محمد مدير الشئون المالية والإدارية ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية.

وأكد محافظ أسيوط، أن عملية القرعة تمت بشفافية كاملة وفقاً للمعايير والضوابط الموضوعة في هذا الشأن لاختيار الفائزين، حيث تقدم للقرعة 1426 متقدم وأجريت بنظام سحب أسماء الفائزين بواقع 150 فائزاً و150 احتياطياً، في حال عدم قيام أحد من الفائزين باستيفاء الإجراءات المطلوبة وذلك بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة، والمتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها على أن يتم إستكمال القرعة الخميس 13 فبراير لاختيار الفائزين بخطوط سير جديدة لعدد 100 سيارة سرفيس (ميكروباص - تمناية).

وأوضح المحافظ، أن هذه القرعة تأتي في إطار جهود المحافظة لتحسين قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة، وتوفير وسائل نقل مناسبة ومريحة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق رضاء المواطن مؤكداً أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته والتي تسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيقها للحفاظ على المصلحة العامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وفي ختام فعاليات القرعة، عبر الفائزون عن شكرهم وتقديرهم للمحافظة على جهودها في تحسين خدمات النقل والمواصلات داخل المحافظة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستساهم في رفع مستوى الخدمة العامة للمواطنين.

يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت في وقت سابق عن تلقي طلبات الراغبين في التقدم لخطوط سير جديدة لسيارات سرفيس وتاكسي ابتداءا من 23 نوفمبر 2024 ولمدة 15 يوماً لعدد 70 سيارة ميكروباص 14 راكب بدءاً من موديل 2022 و 30 سيارة 8 راكب (تُمناية) بدءاً من موديل 2022 و 150 سيارة تاكسي موديل 2024 بمقر الإدارة العامة للمواقف بشارع التحكم المركزي بحي شرق وفقاً للشروط المعلنة للتقديم على أن يشترط ألا يكون المتقدم يملك سيارة أجرة بإسمه وذلك وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لذلك.

