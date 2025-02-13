محافظة الإسكندرية: استجابة فورية لـ88.7% من شكاوى المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الإدارة العامة لخدمة المواطنين بسرعة الحل و الاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة من المواطنين وتكليف كافة الجهات التنفيذية بأزالة أسباب الشكاوى ومتابعة حلها.

وفى الإطار ذاته استقبلت محافظة الإسكندرية خلال شهر يناير عبر منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عدد 2630 شكوى حيث تم الاستجابة الفورية لعدد 2472 شكوى بنسبة إنجاز 73.84% والعمل على إزالة أسباب الشكاوي

وفى السياق ذاته حققت مبادرة"صوتك مسموع".. استجابة فورية لـ88.7% من شكاوى المواطنين فى فى شهر يناير الماضى، حيث استقبلت محافظة الإسكندرية حوالى 900 رسالة، تضمنت 177شكوى، تم حل 157شكوى بنسبة استجابة 88.7%

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