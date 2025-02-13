لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شكل امتحان الكيمياء بالنموذج الاسترشادى

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النموذج الاسترشادى لامتحان مادة الكيمياء Chemistry لطلاب الثانوية العامة حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى من هنا. لمعرفة شكل مواصفة الامتحان النهائى من حيث عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات حيث أن النموذج الاسترشادى نسخة من الاختبار النهائي من حيث عدد الأسئلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة، على أن يتم إتاحة مادة يوميا عبر الرابط التالي من هنا.

كما تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.