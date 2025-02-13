لاعبات المشروع القومى للموهبة بسوهاج يتألقن فى بطولة الجمهورية للجودو.. صور

سوهاج محمود مقبول

حققت لاعبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج إنجازات مميزة في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت 17 سنة للإناث، التي أقيمت بصالة اتحاد الشرطة الرياضي حيث حصلت اللاعبة حنين حمدي محمد على الميدالية الفضية في وزن 52 كجم، بينما فازت أسماء أبو بكر ناصر بالفضية في وزن 44 كجم، وشروق محمد حسن بالفضية في وزن 48 كجم كما حصلت روان محمد فاروق على الميدالية البرونزية في وزن 70 كجم.

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، الدكتور محمد فريد شوقي، بهذه الإنجازات، مؤكدًا أن هذه النتائج هي ثمرة الجهد المستمر والتدريب المتواصل. وأضاف أن الرياضة في سوهاج تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، خاصة من خلال لاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذين يحققون نتائج مشرفة في مختلف البطولات.

من جانبه، أشار محمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة من خلال الإدارة العامة للموهبة الرياضية، والذي يسهم في تجهيز اللاعبين واللاعبات للمنافسات المختلفة وأكد أن هذا الدعم يعكس التزام الوزارة بتنفيذ برامج تهدف إلى إعداد جيل من الأبطال قادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج عن فخره بما حققته لاعبات المشروع، معربًا عن تمنياته لهن بمواصلة التألق في المنافسات الدولية، ومؤكدًا ضرورة بذل أقصى جهد في التدريب لتحقيق الطموحات المستقبلية. وفي نهاية حديثه، وجه شكره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور تامر عبد، مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية، على دعمهم المستمر.

وأكد محمد زكريا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يمثل أحد المشروعات الحيوية في اكتشاف ورعاية الموهوبين، مشيرًا إلى أن النظام المتكامل بالمشروع يهدف لإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.



أثناء التصفيات



اللاعبات على منصة التكريم



لاعبات سوهاج



لاعبه أخرى فائزه