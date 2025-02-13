فريق هندسة المنصورة الأهلية يحصل على المركز الأول فى الابتكار والإبداع IC

الدقهلية-محمد الحبشي

قدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، بالتهنئة لفريق (Innovation Dynamo Team) بكلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية، لحصوله على المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية بالتصفيات النهائية، بمسابقة دعم الابتكار والإبداع IC التي نظمها صندوق دعم المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفوزه بجائزة مالية قدرها 125 ألف جنيه لدعم مشروعهم الريادي الي جانب الدعم المادي لتصنيع النموذج الأولي للمشروع بمبلغ 50 الف جنيه

شارك فريق Innovation Dynamo Team "جامعة المنصورة الأهلية"، في المسابقة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة ومدير مركز الابتكار والإبداع بالجامعة، و إشراف الدكتور اسلام محمد اسماعيل، أستاذ الهندسة الكهربية و مشرف الفريق، و مشاركة مهندس محمد سامي البلقاسي المدرس المساعد بقسم الهندسة الكهربية، وتكون الفريق من

محمد خميس محمد عبد الحي قائد الفريق، إسلام محمد أبوزيد السباعي،عبد الرحمن محمد محمود النجار،عبد الرحمن إبراهيم أحمد زهره، محمد عزمى عبد الجواد عطا رخا، نورالدين أحمد لطفي، أدهم السادات هيكل، مريم حسين عبد العال، زينب حسن محمود حسان،

شارك في المسابقة 680 فريق من جامعات مصر، وقد تأهل عدد 29 فريق منهم في المرحلة الأولى وحصلوا على الدعم والتدريب بالمشاركة بين مركز الابتكار والابداع بالجامعة و صندوق دعم المبتكرين و النوابغ بوزارة التعليم العالي، وقد تأهل فريق الجامعة للتصفيات النهائية ليكون ضمن أفضل 9 مشاريع تم تنفيذها على مستوى الجامعات المصرية وحصل علي المركز الأول بالتصفية النهائية

وتؤكد جامعة المنصورة الأهلية،إعتزازها بطلابها المبدعين الذين يواصلون تحقيق الإنجازات، وإثبات قدرتهم على الإبتكار والتأثير في مستقبل الابتكار و ريادة الأعمال و المشاريع الابتكارية التي تخدم المجتمع المحلي و الدولي



فريق هندسة المنصورة الأهلية الحاصل علي المركز الأول



سعاده الفريق الحاصل علي المركز الأول



فريق هندسة المنصورة الأهلية



حافز الإبتكار والإبداع



مشارك من فريق هندسة المنصورة الأهلية



احد افراد الفربق المشارك