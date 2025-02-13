طقس اليوم الخميس 13-2-2025 فى مطروح.. غائم جزئياً وسطوع متقطع للشمس

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الخميس 13-2- 2025، أجواء غائمة جزئياً وسطوع متقطع للشمس، مع استمرار الطقس المائل للبرودة نهاراً البارد ليلاً وساعات الصباح الباكر، مع اضطراب حالة البحر، في ظل نشاط الرياح أحياناً التي تُقدر سرعتها بأكثر من 30 كيلومتر في الساعة.

وتشهد فترات المساء وساعات الصباح الباكر، انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وتسجل العظمى 16 درجة والصغرى 10 مئوية، وارتفاع الأمواج بين 2 و 3 متر، واستمرار الطقس البارد على مختلف الأنحاء.

وكانت مناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي، قد شهدت منذ الأسبوع الماضي، اضطراب الأحوال الجوية، وهطول أمطار خفيفة بشكل متقطع، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح من حين لآخر.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.