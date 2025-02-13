سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يشارك فى اجتماع الائتلاف من أجل الساحل

أحمد جمعة

شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى، اليوم ، في الاجتماع الثانى عشر لمجموعة اتصال الائتلاف من أجل الساحل، والذى انعقد فى بروكسل برئاسة الممثل الأعلى للائتلاف "حمادى أميمو"، وبمشاركة عدد من المبعوثين الدوليين المعنيين بمنطقة الساحل.



جانب من الاجتماع

تناول الاجتماع سبل تعزيز العمل الجماعى والمتعدد الأطراف لدعم دول الساحل فى مواجهة التحديات المتفاقمة التى تواجه هذا الدول.

وألقى السفير أبو زيد كلمة خلال الاجتماع أكد فيها على الأهمية التى توليها لمصر لتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الساحل، لافتًا إلى أهمية دعم جهود الدول الوطنية وتعزيز مؤسساتها، بما يمكنها من محاربة الإرهاب والحفاظ على سلامتها الإقليمية. كما أكد على ضرورة مواصلة الانخراط مع دول المنطقة والاستماع إلى شواغلهم وأولياتهم الوطنية.

كما استعرض السفير المصرى جهود مصر فى دعم قدرات دول المنطقة، سواء من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مجالات مختلفة كالصحة والزراعة والرى والكهرباء، أو الأزهر الشريف فى مكافحة الفكر المتطرف والمتشدد، وكذا الدورات التدريبية التى ينظمها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لدول المنطقة، فضلًا عن تنظيم منتدى أسوان السنوى للتنمية المستدامة، والعمل على تنفيذ توصياته وتحويلها إلى سياسات فعالة تسهم فى استقرار وازدهار المنطقة.