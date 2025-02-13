روسيا تعلن تصفية خلية إرهابية من آسيا الوسطى خططت لمهاجمة محطة قطارات

محمد جمال

أعلنت السلطات الروسية اليوم تصفية أعضاء خلية إرهابية من آسيا الوسطى خططت لمهاجمة محطة قطارات، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ذكر بيان الأمن الذي نشرته وسائل إعلام روسية: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من تفكيك خلية تابعة لمُنظمة إرهابية دولية".

وذكر البيان أن الخلية الإرهابية خططت لتفجير محطة قطارات بيسكوف، وقام أفراد الخلية باستطلاع المنطقة تمهيداً للتنفيذ، كما جمعوا مكونات قنبلة يدوية لاستخدامها في المُخطط.

وقام الأمن الفيدرالي بتصفية جميع عناصر الخلية دون الإفصاح عن عددهم، وجاء ذلك اثر مُقاومتهم رجال الأمن الذين حضروا لاعتقالهم، وأسفر التفتيش منزلهم عن العثور على أسلحة نارية وذخائر ومكونات عبوة ناسفة.