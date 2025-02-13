رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع التسليم النهائى لعيادات كلية طب الأسنان

الدقهلية- محمد الحبشي

تابع الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، التسليم النهائي لعيادات كلية طب الأسنان، حيث استقبل رئيس الجامعة يرافقه الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، فريق شركة ديور دنتال الألمانية ممثلاً بمدير المشروع المهندس يوهان بيرنهاردت، والمدير القطري لمصر وقطر والبحرين الدكتور أحمد الهواري، والدكتور يوسف مجاهد المدير العام لمجموعة كريزما الطبية

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه العيادات تعد إضافة إلى المنظومة التعليمية بجامعة المنصورة الجديدة، لتحقيق خدمة صحية لأهالي الدلتا والمجتمع المحيط بالجامعة، بما تحتويه العيادات الخارجية بهذه الكلية من أجهزة ومعدات طبية حديثة فى مجال طب الفم والأسنان

وأعرب الدكتور عصام الوكيل، عميد كلية طب الأسنان، عن سعادته باستلام هذه العيادات والتي تأتي في إطار دعم ورعاية الجامعة المستمرة لنهضة الكلية، ومن أجل تقديم رعاية طبية للأهالي المجتمع المحيط بجامعة المنصورة الجديدة ، وأشار إلى أن هذا العيادات تعد أول خطوة فى مسار تدشين أحدث صرح طبى للأسنان فى الدلتا .

وصرح مدير الشركة المنفذة ان الشراكة مع جامعة المنصورة الجديدة تضمنت توريد ضواغط الهواء ديور دنتال عالي الجودة لتشغيل أكثر من 300 جهاز محاكاة ووحدة أسنان، بالإضافة إلى أنظمة التصوير المتقدمة، بما في ذلك الأشعة السينية DC، وأجهزة المسح الضوئي PSP، وأجهزة الاستشعار.

يأتي هذا المشروع نتيجة لجهود تعاونية بين شركة ديور لطب الأسنان ومجموعة كريزما وجامعة المنصورة الجديدة، بقيادة رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي وعميد كلية طب الأسنان الدكتور عصام الوكيل.

وصرح الدكتور أحمد الهواري بتقدير ثقته ورؤيته جامعة المنصورة الجديدة، وتوجيه الشكر والتحية للدكتور يوسف مجاهد، مدير عام مجموعة كريزما، وفريقه الفني على مساهماتهم في نجاح المراحل الاولي من تسليم مشروعات كلية طب الاسنان



استقبال رئيس جامعة المنصورة الجديدة للوفد المشارك في العيادات



تجهيزات داخل العيادات الجديدة



تفقد التجهيزات



تفقد العيادات



تواجد طلاب اسنان في العيادات الجديدة



جوله تفقدية للتجهيزات



عيادات طب اسنان جامعة المنصورة الجديدة