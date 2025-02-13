اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 فبراير 2025 05:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون مرحلة انتقالية

الخميس، 13 فبراير 2025 05:04 م
رئيس الوزراء: لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون مرحلة انتقالية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وقال إن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.







مشاركة

الايجار القديم

مجلس الوزراء

الحكومة

مصطفى مدبولى

قانون الايجار القديم

اليوم السابع بلس

الايجارات القديمة






الرجوع الى أعلى الصفحة