رئيس الوزراء الفلسطينى: نسعى بكافة الوسائل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد مصطفى، نسعى بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية لإنهاء الاحتلال ونيل حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القرارات والشرعية الدولية، وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بالجغرافيا والمؤسسات تحت دولة فلسطين، مثمنا الدعم التي تقدمه إستونيا لفلسطين في المحافل الدولية.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،اليوم الخميس، فقد جاء هذا خلال لقاء محمد مصطفى، في رام الله، مع رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس؛ لبحث مستجدات الأوضاع في فلسطين، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين،على كافة الأصعدة، والاستفادة من خبرات إستونيا في التنمية الاقتصادية التكنولوجيا والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتعليم الالكتروني.

واستعرض الجانبان، جهود الحكومة في تعزيز جهود الإغاثة والاستجابة الطارئة والتعافي في قطاع غزة، من خلال غرفة العمليات الحكومية لقطاع غزة، لتنسيق الجهود على الأرض لضمان وصول المساعدات وتوزيعها على مستحقيها، وتوفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية وإصلاح المنازل المدمرة بشكل جزئي في المرحلة الأولى، وتطوير الخطط مع الشركاء الدوليين وصولا لإعادة الإعمار الشامل، بالإضافة إلى الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال والمستعمرين، وخاصة في مدن وبلدات وقرى ومخيمات شمال الضفة بالدمار والقتل والاعتقال والتهجير القسري، بالإضافة لاستمرار الحرب المالية الذي يضع الحكومة في وضع حرج تجاه الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا.

ومن جانبه، أكد الرئيس الإستوني، دعم بلاده لجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.