رئيس الوزراء العراقى يسحب دعواه ضد فجر السعيد

إيمان حنا

أعلنت السفارة العراقية لدى دولة الكويت، عن سحب الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامية فجر السعيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى، اثر الاعتذار الرسمى الذى صدر منها.وفق الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأشار البيان، إلى أن العراق يسعى دائمًا إلى ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل وتعزيز الحوار والتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يتماشى مع نهجه الدبلوماسى الهادف إلى بناء علاقات قائمة على التعاون المشترك.

ومن جانبها قدمت السعيد اعتذارًا رسميًا للعراق حكومةً وشعبًا، معربةً عن أسفها لأى تصريحات قد تكون أساءت للعلاقات بين البلدين، ومؤكدة احترامها الكامل للعراق. كما وجهت اعتذارًا خاصًا إلى رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني.

وقد أقامت الحكومة العراقية فى ديسمبر الماضى، دعوى قضائية بحق الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد اتهامات باطلة سوقتها ضد العراق ورئيس الوزراء العراقي.

وقالت السعيد فى منشور على صفحتها عبر منصة "X "، "سأمثل أمام النيابة الكويتية بشكوى مقدمة من قبل السيد محمد شياع السودانى قدمتها وزارة الخارجية العراقية بسبب آرائى وانتقاداتي".

وأضافت: "لا أعلم إذا السيد السودانى سيبقى فى منصبه أم سيغادره قبل أن تنتهى القضية اللى رافعها على ما بين نيابة وتحقيقات ثم تحول للمحكمة وتحدد جلسة درجة أولى ثم يليها جلسة استئناف ثم يليه جلسة تمييز".

وتابعت السعيد قائلًة "معالى الرئيس ما يضايقك من صوت خارج نطاق دولتك ومن غير جنسيتك إذا حلل موقف عام أو أستقبل معارضين لسياستك، إذا تلاحق اللى خارج العراق ومو عراقيين فالله يعين الاخوة العراقيين على سعة بالك التى يبدو أن ظروف لبنان وسوريا جعلتك تفقدها".

وكانت محكمة الجنايات فى الكويت قد أصدرت حكمها، اليوم الخميس، بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ فى قضية أمن دولة، بعد اتهامها بدعواتها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلى والإضرار بمصالح البلاد.