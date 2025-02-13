حياة كريمة.. أهالى قرى الشرقية: ما قدمته المبادرة الرئاسية كان حلما.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

61 مشروعا نفذتها مبادرة حياة كريمة بالشرقية بمجال الصحة، وتم إنشاء 32 وحدة صحية ورفع كفاءة 29 بخلاف استمرار القوافل الطبية وتقديم العلاج بالمجان.

قال المهندس نبيل جودة، نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، إنه تم اختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى، وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات للأهالى، وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا منها إحلال وتجديد شبكات المياه ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الاختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات اجتماعية لاستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الاجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.



وأضاف أن مركز الحسينية عانى كثيرا طوال السنوات الماضية من عجز فى العديد المرافق والخدمات، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فى القرى الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتنظيم صفوف المجتمع المدنى، وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، وأعمال التطوير فى المركز تشمل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة، وتطوير مراكز الشباب وتطوير بعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز، وتطوير نقاط الشرطة.

وأضاف محمد راشد مدير مالى وإدارة بصحة مركز الحسينية بالمعاش، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت لتخفيف العبء عن كأهل المواطنين بالقرى وبلغ إجمالى المشروعات فى قطاع الصحة 61 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية قرى الريف المصرى من إنشاء وتطوير الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وصيانة ورفع كفاءة الوحدات القديمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، منهم 24 منشأة بمركز الحسينية و17 بمنشأة أبو عمر و20 بصان الحجر.



وأضاف الدكتور يوسف صديق، أن مبادرة حياة كريمة، أنشأت 28 منشأة طبية ورفعت كفاءة 32 منهم 4 منشآت بالحسينية وهي" أم صوير- الأخيوة- شرارة- عليوة" و5 منشآت مركز منشأة أبو عمر وهى "الربعماية - هانون- الفتح- الرمالى- الجبهة" و6 بصان الحجر وهى"القصبى شرق - وكيل النيابة- تانيس- الاتحاد- البكارشة – البرادعية"، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القوافل الطبية التى تستهدف الكشف والعلاج مجانا، فى كل التخصصات.

صحة الأخيوة



نائب رئيس المركز