جامعة دمنهور تشارك في ملتقى "قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة.. مصر 2030" بمشاركة (26) جامعة حكومية وخاصة وأهلية

شارك اتحاد طلاب جامعة دمنهور متمثلا في الطالب حازم عقدة ـ رئيس اتحاد طلاب جامعة دمنهور، والطالبة سارة إبراهيم ـ نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة دمنهور، الطالبة أسماء خيري رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض، الطالبة مريم مسعد ـ نائب رئيس اتحاد كلية التمريض، الطالب زياد إيهاب أمين مساعد لجنة الجوائز العليا، في فعاليات ملتقى "قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة.. مصر 2030"، الذي نظمته جامعة أسيوط، بمشاركة قادة الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات، والمعاهد المصرية.



جاءت مشاركة وفد جامعة دمنهور تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد عشري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ كريم عامر مدير إدارة الأسر.



تضمنت فعاليات الملتقى لقاء فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية مع الطلاب، من خلال محاضرة بعنوان:" العلم، وأثره في بناء الوعي"، فضلا عن عدد من المحاضرات لكبار الرموز والشخصيات واللقاءات الطلابية المتنوعة، وإقامة العديد من الأنشطة الطلابية الترويحية بأرض المخيم الكشفي، وفقرات فنية، واختتمت فعاليات الملتقى بحفل تنصيب الاتحاد.





رئيس جامعة دمنهور يؤكد حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بمختلف أشكالها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب



من جانبه أعرب "رئيس جامعة دمنهور" عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة بفعاليات ملتقى "قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة.. مصر 2030"، موجها الشكر لرئيس جامعة أسيوط على التنظيم الرائع، مؤكدا أن الاتحادات الطلابية تمثل الركيزة الأساسية لبناء جيل واعٍ قادر على المساهمة في بناء و تنمية المجتمع، لافتا إلى حرص جامعة دمنهور على دعم الأنشطة الطلابية بمختلف أشكالها، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب.





"ترابيس" يشيد بدور الملتقى في الإعداد لقيادات المستقبل وتنمية المهارات والقدرات لبناء جيل واع



وأشاد "ترابيس" بدور الملتقى في الإعداد لقيادات المستقبل وتنمية المهارات والقدرات، و تفعيل التواصل بين رؤساء ونواب اتحاد الطلاب بمختلف الجامعات لتدعيم العلاقات، والروابط بينهم، وتعزيز قيم التعاون، والعمل الجماعي، وتنمية المهارات القيادية؛ بما يعزز دورهم في بناء مستقبل الوطن.





"شعلة" يشيد بدور الملتقى في تعزيز دور الاتحادات الطلابية وتمكين الطلاب من تطوير أنشطتهم بما يتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة

هذا وقد أشاد "شعلة" بدور الملتقى في تعزيز دور الاتحادات الطلابية، وتمكين الطلاب من تطوير أنشطتهم بما يتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة، كونهم اللبنة الأولى لصناعة قادة المستقبل، وذلك من خلال استراتيجيات عملية للنهوض بالأنشطة الطلابية وتعظيم الاستفادة منها من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية وغيرها من الأنشطة جاء الملتقى بتنظيم اتحاد طلاب جامعة أسيوط ، وأسرة طلاب من أجل مصر، وإدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.



جامعة دمهور



طلاب الجامعة



الحضور



طلاب جامعة دمنهور



الطلاب