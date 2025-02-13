توفير 1415 فرصة عمل للشباب خلال الملتقى التوظيفى بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، عن تنظيم ملتقى توظيفي شامل، يُقام يوم الخميس الموافق الجارى، بمركز شباب حوش عيسى.

ويأتى ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة للتشغيل، وضمن فعاليات واحدة من أكبر القوافل الخدمية والطبية بالتنسيق بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية

ويتيح الملتقى 1415 فرصة عمل متنوعة للشباب من الجنسين، بمؤهلات عليا ومتوسطة، ولجميع التخصصات، في مجموعة من كبرى الشركات والمصانع العاملة داخل المحافظة وخارجها.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن هذا الحدث يأتي في إطار تنفيذ الخطة التنموية التي تنتهجها المحافظة لدعم سوق العمل، من خلال توفير فرص حقيقية للشباب، بما يلبي طموحاتهم ويعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

مشيرةً إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المزيد من المبادرات والفعاليات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة بكافة مدن ومراكز المحافظة.