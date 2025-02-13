اليوم السابع
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تواصل دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى غزة عبر معبر رفح

الخميس، 13 فبراير 2025 12:08 م
تواصل دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى غزة عبر معبر رفح معبر رفح
معبر رفح - محمد حسين

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يتواصل دخول دفعات جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري، حيث دخلت شاحنات من معبر رفح المصري فى طريقها لمعبري العوجة وكرم ابوسالم، لتأخذ مساراتها لقطاع غزة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، إلى جانب كميات من الوقود المخصص لتشغيل المرافق الحيوية في قطاع غزة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي يواجهها السكان.

وأفادت مصادر ميدانية بأن القافلة الجديدة التي دخلت إلى القطاع تضم شاحنات محملة بمواد غذائية أساسية، بالإضافة إلى إمدادات طبية وإغاثية، لدعم المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني من نقص حاد في الموارد. كما تشمل القافلة خزانات وقود مخصصة للمستشفيات ومحطات توليد الكهرباء، التي تواجه تحديات تشغيلية منذ بداية الأزمة بسبب النقص الحاد في الإمدادات.

يأتي هذا التحرك ضمن جهود مصرية وعربية ودولية لتخفيف معاناة سكان غزة، حيث تستمر مصر في إرسال المساعدات بشكل يومي لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.

 







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