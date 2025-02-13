تموين الأقصر تعلن تفاصيل الاستعدادات النهائية لإقامة معارض أهلاً رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن المديرية تستعد لإطلاق سلسلة معارض "أهلاً رمضان" في مراكز بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف هذه المعارض إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح وكيل تموين الأقصر، أن المعارض بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية ستشهد توفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، اللحوم المجمدة، والدواجن بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والرمضانية مثل التمور، المكسرات، والحلويات الشرقية، لضمان تلبية كافة احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

كما أكد الدكتور تامر صلاح مختار، على اشتراك عدد من اصحاب مشروع جمعيتي في مبادرة أهلاً رمضان، بالإضافة إلى السلاسل التجارية الكبرى مثل "خير زمان – راية – كازيون"، حيث تقوم تلك السلاسل بعمل نقاط أو أركان عليها إعلان مبادرة أهلاً رمضان لتقديم جميع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، موضحاً إنه من المقرر إفتتاح معارض "أهلا رمضان" بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، كما تضم تلك المعارض كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات و الجودة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، في بيان صحفى، على تضافر الجهود و التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار تنافسية تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، وسيتم وضع قائمة أسعار واضحة ومحددة وثابتة بكافة المعارض، وبجانب المعارض وشوادر أهلاً رمضان المنتظرة في الأيام المقبلة، سيتم توفير عدد 6 سيارات متنقلة ( مشروع عربيتي )، وعدد 3 سلاسل تجارية، وعدد 6 منافذ بيع الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الداخلية (أمان)، وعدد 12 منافذ بيع الثابتة والمتحركة التابعة المنطقة الجنوبية، بخلاف منفذ لمصنع السكر بأرمنت، وكذلك قوافل سيارات متنقلة لتجوب المحافظة لعرض السلع الأساسية الغذائية واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل الى 20 – 30 % عن السوق الخارجي، للعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مما سوف يؤدي إلى توفر جميع السلع الغذائية الأساسية وزيادة الإتاحة من السلع الأمر وتوازن الأسعار، والعمل على حصول المواطنين على جميع السلع من تلك المنافذ.



وكيل التموين يتابع تجهيزات معارض أهلاً رمضان



توفير سلع بأسعار مخفضة فى معارض أهلا رمضان



تموين الأقصر تعلن تفاصيل الإستعدادات النهائية لإقامة معارض أهلاً رمضان



التجهيزات النهائية لإقامة معارض أهلاً رمضان فى الأقصر