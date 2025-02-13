تغيير مواعيد بعض القطارات فى رمضان على خطوط السكة الحديد.. تفاصيل

وقررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على النحو التالى:-

أولاً: اعتباراً من يوم السبت 1- 3 – 2025 يتم تنفيذ الآتي:-

يتم إيقاف تشغيل قطارى 2027 - 2026 مكيف تالجو القاهرة / الاسكندرية وبالعكس (إيقاق مؤقت)، ولحين صدور تعليمات أخرى.

قيام قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة من القاهرة الساعة 15.20 يصل المنصورة الساعة 17.40.

وقوف قطار 3017 مكيف القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا / بركة السبع .

ويترتب على هذا التشغيل تعديل جداول قطار (587/586) مكيف الإسكندرية / المنصورة، وقطار (63) ركاب طنطا / المنصورة.

ثانيا: بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود القطارات طبقاً لمواعيدها المدرجة بجدول المسير.