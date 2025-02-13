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تغيير مواعيد بعض القطارات فى رمضان على خطوط السكة الحديد.. تفاصيل

الخميس، 13 فبراير 2025 02:00 م
تغيير مواعيد بعض القطارات فى رمضان على خطوط السكة الحديد.. تفاصيل قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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تستقبل هيئة السكة الحديد شهر رمضان، بتعديل فى مواعيد بعض القطارات لتتناسب مع ركاب القطارات خلال شهر رمضان، وذلك على خط القاهرة الإسكندرية، والقاهرة المنصورة، وطنطا المنصورة، على أن تعود القطارات طبقاً لمواعيدها المدرجة بجدول المسير، بعد انتهاء شهر رمضان.

وقررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على النحو التالى:-

أولاً: اعتباراً من يوم السبت 1- 3 – 2025 يتم تنفيذ الآتي:-

يتم إيقاف تشغيل قطارى 2027 - 2026 مكيف تالجو القاهرة / الاسكندرية وبالعكس (إيقاق مؤقت)، ولحين صدور تعليمات أخرى.

قيام قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة من القاهرة الساعة 15.20 يصل المنصورة الساعة 17.40.

وقوف قطار 3017 مكيف القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا / بركة السبع .

ويترتب على هذا التشغيل تعديل جداول قطار (587/586) مكيف الإسكندرية / المنصورة، وقطار (63) ركاب طنطا / المنصورة.

ثانيا: بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود القطارات طبقاً لمواعيدها المدرجة بجدول المسير.

 







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