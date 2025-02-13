تعرف على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وإنشاء محطة صرف صحى بمركز ديرب نجم

الشرقية - إيمان مهنى

تابع المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم إتظام سير أعمال الرصف والتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدينة والوحدات المحلية فضلاً عن متابعة أعمال إنشاء محطة صرف صحي بتكلفة 47 مليون جنيه.

والتي تضمنت تركيب بلاط إنترلوك بمنطقة المعهد الديني بطول 900 م وبتكلفة 3 مليون جنيه.

و وضع طبقة السن على طريق برمكيم / صافور بطول 3.5 كم وبتكلفة 8 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 50%.

و وضع طبقة السن على طريق جميزة بني عمرو / ديرب نجم بطول 3 كم وبتكلفة 16 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 50%.



وتنفيذ أعمال إنشاء محطه الصرف الصحي بعزبة شكر الله التابعة للوحدة المحلية ببهنيا وبتكلفة 20 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 65%.



وياتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ، وإزالة أى معوقات تحيل من تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.