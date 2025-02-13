تعرف على مشروعات المياه التى تم إنجازها ضمن الخطة العاجلة لسكان أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تستكمل محافظة أسوان، خطة تنفيذ مشروعات المياه العاجلة الجارى تنفيذها بالمناطق الساخنة التى تضررت من مشكلة انقطاع المياه الفترة الماضية، بإجمالى 10 مشروعات أعلن عنها الدكتور شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أثناء زيارته للمحافظة فى يناير الماضى.

وتضم المشروعات التى تم نهو بعضها، وجارى إستكمال المتبقى ليتم نهوه بنهاية يونيو المقبل - وفقًا لما أعلنته محافظة أسوان فى بيانٍ لها - مشروع إعادة تأهيل 4 طلمبات من أصل 8 طلمبات بمحطة جبل شيشة حيث تم توريد وتركيب 2 طلمبة جديدة بالمحابس والمشتملات، وتم دخولها الخدمة.

وكذا مشروع إعادة تأهيل 2 طلمبة بالمآخذ والتطهير، وتم فك طلمبة من أصل 6 طلمبة ونقلها إلى القاهرة لإعادة تأهيلها، مع إعادة تأهيل المطارق المائية والتى شملت مطرقة محطة تنقية جبل شيشة، ومطرقة رافع الصداقة المساعد، ومطرقة محطة مياه الناصرية، وأيضًا إعادة تأهيل جميع المحابس داخل المحطة، و 2 طلمبة غسيل حيث تم التوريد، وجارى التركيب.

وبالتوازى مع ذلك يتم إعادة تأهيل جميع المحابس ( قفل / هواء ) على الخطوط الرئيسية بعد إستقرار تقديم الخدمة، وتم البدء فى الدراسات عن طريق المكتب الإستشارى، وجارى تحديد الأعمال المطلوبة، فضلًا عن إعادة تأهيل رافع المحمودية حيث تم توريد وتركيب 4 طلمبات جديدة بالرافع، وتم دخولهم الخدمة بالمحابس والمشتملات وما يلزم فى لوحة الكهرباء.

وتم أيضًا إعادة تأهيل رافع الصداقة المساعد من خلال فك 2 طلمبة من أصل 4 طلمبات، وجارى فحص مولد 800 ك.ف. أمبير تمهيدًا للتركيب، مع تعزيز الربط ( الإلكترونى – الأتوماتيك ) بين محطة جبل شيشة وخزان المحمودية، حيث تم الإنتهاء من ربط مقياس منسوب المياه فى خزان المحمودية بشاشة موجودة بمحطة جبل شيشة تمهيدًا لربط المنظومة بـ (SCADA SYSTEM ) وإستكمال وظائفها المختلفة، علاوة على وصول بعض أصناف قطع الغيار وصيانة عدد من سيارات الشركة وتوريد سيارات جديدة وكذا التعاقد مع 700 عامل جديد، وجارى تدريبهم لسد العجز الموجود بالعمالة وتوفير 3 ورشة متنقلة و 6 طلمبات نزح مياه وأجهزة رفع مساحى وأجهزة قياس تصرف.