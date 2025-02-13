تعرف على خريطة القوافل الطبية بقرى محافظة الغربية ضمن مبادرة "بداية"

الغربية مصطفى عادل

تشهد محافظة الغربية تنظيم عدة قوافل طبية بقرى مراكز المحافظة، بالتنسيق بين محافظة الغربية، ومديرية الصحة، والمشروع القومى للتنمية البشرية، مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بالقرى، فى كافة التخصصات الطبية بالمجان وصرف الأدوية اللازمة وتحويل الحالات التى تحتاج لإجراء العمليات الجراحية للمستشفيات.

وتنظم قافلة طبية يومى الجمعة والسبت المقبلين بقرية شنرة مركز السنطة، وقرية بطينة مركز المحلة، ويومى الأربعاء والخميس 19-20 فبراير الجارى بقرية شونى مركز طنطا، السبت 22 فبراير بقرية ميت خلف مركز سمنود،. ويومى الاثنين والثلاثاء 24-25 فبراير بقرية صفط تراب مركز المحلة، ويومى الأربعاء والخميس 26-27 فبراير بقرية الحوامدية مركز المحلة، ويومى الجمعة والسبت 28-29 فبراير بقرية مجول مركز سمنود، وتشمل القوافل الطبية 13 تخصص طبى وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة لتواجد سيارات تنظيم الاسرة، وتنظيم ندوات للتثقيف الطبى.



وفقا للتوجيهات الرئاسية، تأتى تلك القوافل تحت رعاية اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، و الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، فى ضوء التوجيهات بالاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك للكشف على الأهالى بتلك القرى وتقديم الخدمات المناسبة لهم، وتوعيتهم بالإضافة إلى عقد اختبارات محو الأمية من خلال فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالغربية.