ترامب: كندا مرشحة بقوة لتكون الولاية الأمريكية الـ51

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن كندا مرشحة بقوة لتكون الولاية الأمريكية الـ51، وتسائل ترامب " لماذا ندفع لكندا ونحن لسنا بحاجة لمنتجاتهم"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم ستضاف إلى التعريفات الجمركية الأخرى، مما يرفع إجمالي الرسوم المفروضة على الواردات من كندا إلى 50%.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسؤول الأمريكي قوله "إنه لم يتم إخطار كندا رسميا بهذا القرار، لكنه وصف الأمر بأنه "يبدو معقولا".

وكان ترامب قد فرض أول فبراير الجاري رسوما بنسبة 25% على معظم الواردات الكندية، لكنه قرر لاحقا تعليق هذا القرار لمدة 30 يوما.

ووقع ترامب أمس الأول الاثنين قرارات بزيادة الرسوم الجمركية على الألومنيوم إلى 25% بعد أن كانت 10%، فضلا عن إلغاء استثناءات لبعض الدول واتفاقيات الحصص، وإلغاء مئات الآلاف من الإعفاءات الخاصة بمنتجات معينة من الصلب والألومنيوم.

وبرر ترامب هذه الإجراءات برغبته في إنقاذ صناعات الصلب والألومنيوم الأمريكية وجذب الشركات إلى العمل في الولايات المتحدة، قائلا "حان الوقت لترجع الصناعات العظيمة إلى أمريكا، مما سيوفر الكثير من الوظائف للأمريكيين".