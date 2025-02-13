اليوم السابع
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ترامب: سنفرض رسوما جمركية 20% على دول أوروبا لفرضها رسوما على بضاعتنا

الخميس، 13 فبراير 2025 09:24 م
ترامب: سنفرض رسوما جمركية 20% على دول أوروبا لفرضها رسوما على بضاعتنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ماجد تمراز

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ستفرض رسوما جمركية بنسبة 20%، على دول أوروبا، التي تفرض رسوما على بضاعتنا، وذلك في خبر عاجل، أذاعته القاهرة الإخبارية.

ونظام التعريفات الجمركية سيحقق العدالة الاجتماعية، وفق خبر عاجل، أذاعته القاهرة الإخبارية.

وأضافت ترامب: "الاتحاد الأوروبي خفض التعريفة الجمركية إلى 2.5%، وهو نصر كبير"، مشددا على أن إرسال البضائع عبر دولة أخرى، لتجنب الرسوم الجمركية، أمر لا يمكن قبوله، وأن نظام التعريفات الجمركية سيحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن التعريفات الجمركية ستأخذ في الاعتبار أسعار الصرف في الدول الأخرى.







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