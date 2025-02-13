ترامب: أتوقع وقف الحرب في أوكرنيا قريبا.. وكييف لن تستعيد كل أراضيها

إبراهيم حسان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل عام 2014، ومن غير المرجح تستعيد كل أراضيها، مردفا: "بشكل عملي لا أعتقد أن أوكرانيا يمكن أن تنضم لحلف الناتو، وأتوقع وقف إطلاق النار قريبا في أوكرانيا".

وتابع: "الولايات المتحدة قدمت نحو 350 مليار دولار لأوكرانيا، وكييف لديها نفط وغاز ونحن نريد ضمانات لاستعادة أموالنا، وسوف يتوجه مستشار الخزانة إلى أوكرانيا للتأكد من استعادة الأموال".

تابع ترامب، في كلمة له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "لم نتخذ قرارا بوقف إرسال الأموال إلى أوكرانيا حتى الآن، وسنعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، لاسيما وأنني تحدثت مع بوتين وزيلنسكي وهما يريدان السلام، غير أن بوتين يقول إنه يريد إنهاء الحرب وعدم العودة للقتال بعد ستة أشهر".

وأكمل ترامب: "ربما ألتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، واللقاء مع بوتين سيشمل ولي العهد السعودي، وأنا لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا".

وأشار، إلى أنه سوف يوقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية متبادلة مع عده دول، كذلك يريد "أريد إغلاق وزارة التعليم على الفور"، حسب قوله.